В Тюменской области с начала года запустили 11 новых производств

ТЮМЕНЬ, 22 ноя — РИА Новости. Одиннадцать новых промышленных производств запустили в Тюменской области с начала 2018 года, объем инвестиций в основной капитал вырос на 43% к уровню прошлого года, сообщил губернатор региона Александр Моор в своем послании областной думе "О положении области и перспективах ее развития".

"Наша экономика демонстрирует высокие темпы роста. Десятки новых производств — и гигантских, и совсем небольших, но так нужных людям. Одних фермерских сыроварен — восемь за два года. Наполняются резидентами индустриальные парки. Созданы тысячи новых рабочих мест", — рассказал губернатор.

По словам Александра Моора, инвестиционный климат региона должен стать еще более комфортным и дружелюбным, для этого в каждом муниципальном образовании рассмотрят возможность создания создание небольших промышленных площадок районного масштаба, адаптированных под местные возможности и обеспечивающих малому бизнесу как минимум тот же уровень благоприятствования, которым пользуются резиденты крупных индустриальных парков.

"Мы будем поддерживать не только крупных инвесторов, но и искать новые формы стимулирования экономической активности малых предпринимателей. Считаю малый и средний бизнес — нашим скрытым резервом. И дело не столько в экономике, сколько в изменении общественного мышления. Чем больше будет людей, отвечающих на внешние потрясения новыми проектами и инициативами, тем устойчивее будет экономика и все общество в целом", — подчеркнул глава региона.

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