Артюхов: госинвестиции в "Ямал СПГ" составили 5% от общего объема вложений

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Инвестиции со стороны государства в проект предприятия "Ямал СПГ" по сжижению природного газа составили 100 миллиардов рублей — всего 5% от общего объема инвестиций, сообщил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов.

Он выступил на пленарном заседании федерального арктического форума "Дни Арктики в Москве", который проходит с 21 по 25 ноября в столице и объединяет свыше сорока деловых и культурных событий арктической тематики. В открытии форума также приняли участие министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, губернатор Архангельской области Игорь Орлов, губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский, президент Ассоциации КМН Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Григорий Ледков и вице-президент Всемирной туристской организации при ООН UNWTO Наталья Андронова.

"Государство выполнило ту роль, которую должно было сделать, — связанную с обеспечением базовой инфраструктурой: судоходный канал, ледозащитное сооружение. На самом деле, в масштабах всего проекта это составило 5% от инвестиций. Проект мы оцениваем почти в 2 триллиона рублей, из них государственных вложений было порядка 100 миллиардов рублей", — сказал Артюхов.

По словам главы ЯНАО, это "лучший пример" отраслевого проекта с международным участием.

"Ямал СПГ" — это лучший пример международной интеграции под эгидой российской компании, французы вместе с Китаем сделали уникальный проект. Сегодня бренд "Ямал" известен во всём мире", — отметил Артюхов в беседе с журналистами.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по сжижению природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запланированы три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая и одна почти на 1 миллион. Запуск первой линии завода состоялся в декабре 2017 года, второй — в начале августа, третьей — ожидается в декабре.

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