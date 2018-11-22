Артюхов: Арктика играет стратегическую роль в развитии России

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Арктика играет стратегическую роль в обеспечении устойчивого и гармоничного развития России, сказал глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Он выступил на пленарном заседании федерального арктического форума "Дни Арктики в Москве", который проходит с 21 по 25 ноября в столице и объединяет свыше сорока деловых и культурных событий арктической тематики. В открытии форума также приняли участие министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, губернатор Архангельской области Игорь Орлов, губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский, президент Ассоциации КМН Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Григорий Ледков и вице-президент Всемирной туристской организации при ООН UNWTO Наталья Андронова.

Он подчеркнул, что одна из ключевых задач правительства Ямала — повышение качества жизни людей в Арктике. "Президент нам поставил задачу по национальным проектам — это качественное улучшение по всем направлениям — здравоохранение, образование, качество городской среды, и этим мы в ближайшее время будем заниматься. Я уверен, что Арктика на Ямале станет ещё комфортнее", — сказал Артюхов журналистам.

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