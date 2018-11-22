Кубань рассчитывает на поддержку туроператоров в продвижении курортов

КРАСНОДАР, 22 ноя — РИА Новости. Свыше 200 крупных игроков туристского бизнеса прибыли на юбилейный международный форум SIFT в Сочи, Краснодарский край рассчитывает на поддержку партнеров-туроператоров в продвижении своих курортов, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.

"На юбилейный международный форум прибыло свыше 200 крупных игроков туристского бизнеса. Сочи вновь стал местом проведения значимого события – здесь собрались ведущие курортные предприятия страны. За 5 лет SIFT стал одной из лучших площадок в России для презентаций возможностей отрасли, обмена опытом и лучшими практиками. И нам, безусловно, есть о чем рассказать", — сказал Кондратьев.

Он напомнил, что с каждым годом растет туристский поток на курорты Краснодарского края. "Очень важно, что увеличивается число отдыхающих в низкий сезон. В этом помогает программа "Южная здравница", которую мы запустили в 2017 году. Предприятия-участники в межсезонье предоставляют отдыхающим значительные скидки, тем самым увеличивая загрузку до 10%", — уточнил губернатор.

По его словам, власти совместно с бизнесом работают над повышением качества услуг. "Кубань лидирует в стране по классификации средств размещения и пляжей. Все 100 километров пляжных территорий мы намерены привести к единому облику, в соответствии со спецификой своих территорий, но с жестким соблюдением требований безопасности. Второй год ведем активную работу по внедрению стандарта "всё включено", практика дает положительный результат: по ней работают 46 гостиниц, их загрузка в сезон достигает 100% и минимум 80-90% в межсезонье", — добавил глава региона.

Он отметил, что туристу нужны не только современные условия отдыха и лечение, но и впечатления. "Поэтому рассчитываем на поддержку партнеров-туроператоров в продвижении курортов Краснодарского края", — заключил губернатор.

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