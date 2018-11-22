Госдума назначила аудиторов Счетной палаты

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Госдума назначила Дмитрия Зайцева и Алексея Каульбарса на должности аудиторов Счётной палаты РФ.

Ранее спикер ГД Вячеслав Володин сообщил о том, что президент России Владимир Путин внес в Государственную Думу прежде предложенные нижней палатой парламента кандидатуры Зайцева и Каульбарса на должности аудиторов Счётной палаты РФ.

Ранее в пресс-службе Госдумы сообщили, что на рассмотрение поступили представления за подписью президента РФ Владимира Путина о досрочном освобождении от должности аудиторов Счетной палаты РФ Владимира Катренко и Александра Жданькова. Позже Госдума освободила их от должности, а вместо них нижней палатой парламента были предложены кандидатуры Зайцева и Каульбарса.

Володин ранее отметил, что оба кандидата имеют серьезный послужной список работы в финансовых и контрольных органах. Это, по его словам, и было определяющим фактором при принятии решения по этим кандидатурам.

Решение о назначении аудиторов было принято депутатами Госдумы единогласно.

"Статус и полномочия Счетной палаты выросли за последнее время. Это уже не только структура, которая осуществляет парламентский контроль, но в том числе (решает) вопросы контроля за финансами в регионах, муниципалитетах. Еще раз подчеркиваю, что это орган и президентского контроля за финансами", — подчеркнул Володин в ходе заседания в четверг.