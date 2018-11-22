В Алтайском крае приведут в порядок дорогу до популярного города-курорта

БАРНАУЛ, 22 ноя — РИА Новости. В 2019 году в Алтайском крае отремонтируют 30 километров дороги от Крутихи до города-курорта Яровое, сообщил РИА Новости врио заместителя министра строительства, транспорта и ЖКХ Алтайского края Дмитрий Коровин.

По его словам, асфальтовое покрытие заменят на нескольких участках трассы в Панкрушихинском, Немецком национальном, Хабарском и Крутихинском районах.

Коровин отметил, что дорога до Ярового традиционно в приоритете при составлении плана ремонтной кампании, так как ведет к одной из главных туристических достопримечательностей края — соленого озера Большое Яровое. Региональные власти рассчитывают, что качественная дорога создаст благоприятные условия для развития туризма в степной зоне Алтайского края.

Большое Яровое — бессточное горько-соленое озеро. По составу минерализованной воды, иловых грязей и комплексу лечебного воздействия озеро схоже с курортами Крыма и Кавказа и во многом аналогично Мертвому морю.

В целом на ремонт и содержание сети региональных автодорог в Алтайском крае в 2019 году планируют выделить 10,8 миллиарда рублей, сообщил чиновник. На эти средства планируется отремонтировать около 900 километров трасс.

В текущем году региональный дорожный фонд составил 9,9 миллиарда рублей, отремонтированы 687 дорог.

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