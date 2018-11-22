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Экономика

Рейтинг директоров-капиталистов Forbes возглавили представители "Сибура"

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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВывеска у входа в здание центрального офиса ОАО Сибур холдинг. Архивное фотоВывеска у входа в здание центрального офиса ОАО Сибур холдинг. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Forbes составил рейтинг директоров-капиталистов 2018 года. Первое место в нем занял бывший президент "Сибура", зампред совета директоров холдинга Александр Дюков, возглавляющий также "Газпром нефть".

Мужчина работает за компьютером. Архивное фото
© Fotolia / undrey
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Как сообщает Forbes, пакет акций Дюкова в "Сибуре" оценивается в 729 миллионов долларов. Второе место в рейтинге занимает председатель правления "Сибура" Дмитрий Конов – его пакет издание оценивает в 639 миллионов долларов.

На третьем месте — член совета директоров, бывший гендиректор "Еврохима" Дмитрий Стрежнев с пакетом в 623 миллиона долларов. На четвертом месте председатель правления, генеральный директор СУЭК Владимир Рашевский — 430 миллионов долларов (с учетом доли в Сибирской генерирующей компании). Замыкает пятерку лидеров гендиректор USM Management Иван Стрешинский — 402 миллиона долларов.

Рейтинг директоров-капиталистов Forbes составляет второй раз. Как и в прошлом году, в нем 20 участников — это руководители, которые владеют акциями своих компаний, и их пакеты оцениваются наиболее высоко. Общая оценка пакетов всех 20 директоров —3,4 миллиарда долларов, из этой суммы 2,8 миллиарда долларов приходится на первую пятерку. Из 300 крупнейших по выручке за 2017 год компаний издание выбрало те, владельцы которых делятся акциями с менеджерами. Пакеты участников рейтинга не превышают 10% уставного капитала. Порог входа в рейтинг — 4,2 миллиона долларов.

Московская биржа. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Как отмечает Forbes, участников рейтинга можно поделить на четыре группы. В первой 12 человек, которые работают на миллиардеров из списка Forbes. Вторая по численности группа — сооснователи: Сергей Мальцев (Globaltrans), Дмитрий Гусев (Совкомбанк), Дмитрий Гришин (Mail.ru) и Виктор Герасименко ("Куйбышевазот"). Три человека руководят госкомпаниями — Игорь Сечин ("Роснефть"), Сергей Когогин ("Камаз") и Сергей Иванов ("Алроса"). Один, Ян Дюннинг, возглавляет компанию с акционерами-иностранцами — "Ленту".

При этом миллиардеров, чьи менеджеры оказались в списке, всего восемь — Леонид Михельсон, Андрей Мельниченко, Алишер Усманов, Вадим Мошкович, братья Саркисовы, Александр Несис и Владимир Евтушенков. Михельсон, Мельниченко и Александр Несис "привели" в список по два человека: Дюкова и Конова ("Сибур"), Стрежнева ("Еврохим") и Рашевского (СУЭК), Виталия Несиса (Polymetal) и Романа Савушкина (НПК ОВК). На Евтушенкова работают трое участников списка: Михаил Шамолин (АФК "Система"), Сергей Боев (РТИ) и Владимир Чирахов ("Детский мир"). В сумме их пакеты оцениваются в 35 миллионов долларов.

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