Кожемяко назвал идею о ввозе в ДФО иномарок без "ЭРА-ГЛОНАСС" справедливой

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя — РИА Новости. Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко назвал справедливым введение временного порядка ввоза иномарок на Дальний Восток без системы "ЭРА-ГЛОНАСС", так как сейчас местные жители тратят средства на установку кнопки, которая из-за удаленности территорий работает не везде.

На прошлой неделе на встрече с Кожемяко премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал идею временно разрешить ввоз на Дальний Восток праворульных иномарок без установки системы "ЭРА-ГЛОНАСС". В среду премьер-министр сообщил, что утвердил временный порядок ввоза подержанных праворульных автомобилей для жителей ДФО, согласно которому в течение года можно будет ввозить одно транспортное средство без установки на него аппаратуры системы "ЭРА-ГЛОНАСС".

"Инициатива граждан услышана, правительство отреагировало. Распространить это не только на Приморье, но и на весь Дальний Восток — совершенно справедливо, так как завозят праворукие автомобили люди с небольшим достатком, а дополнительно 30 тысяч платить за кнопку, которая практически не везде работает, смысла никакого не было. Нашли разумное решение", — сказал Кожемяко, чьи слова предоставила журналистам пресс-служба администрации региона.

"У нас есть отдаленные районы – я только вернулся с Кавалеровского района, с Тернея, с Ольги, с Дальнегорска — там она (кнопка) вообще не работает", — добавил Кожемяко, поблагодарив Медведева за решение.

С 1 января 2017 года вступило в силу требование об обязательном оснащении пассажирских и грузовых транспортных средств, впервые выпускаемых в обращение на территории России, системами вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" (или ее аналогами для других стран-членов ЕАЭС). В первый месяц после вступления закона в силу на складах таможни Дальнего Востока из-за отсутствия на них систем экстренного реагирования при авариях скопилось почти 800 машин — более половины ввезенных в ДФО автомобилей.

Жители Дальнего Востока писали обращения чиновникам, петиции в интернете и выходили на митинги с требованием, в том числе, отменить введенное правило. В феврале 2017 года количество автомобилей на складах выросло до 1,4 тысячи, при этом таможня отметила спад ввоза иномарок. К середине марта того года таможня Владивостока выдала ПТС владельцам всех задержанных иномарок, ввезенных до 15 февраля. Первая тысяча устройств для установки прибыла во Владивосток 5 апреля 2017 года, но аккредитованные компании начали завышать цены, делом занялась ФАС.

Кожемяко ранее сообщал, что после 1 июля 2019 года постановка на учет в РФ привезенных из-за рубежа машин станет невозможной, так как пока порядок действий в этом случае не прописан, сейчас же приморцы вынуждены тратить на установку системы от 28 до 33 тысяч рублей, хотя "ЭРА-ГЛОНАСС" зачастую не работает из-за отсутствия связи.