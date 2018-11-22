"Ростеху" передали 92,3% акций ОАК

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Правительство России передало 92,31% акций Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) госкорпорации "Ростех", соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"Передать государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" в качестве имущественного взноса Российской Федерации находящиеся в федеральной собственности 92,31 процента акций публичного акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация", — говорится в документе.

ОАК принадлежат основные российские самолетостроительные предприятия, научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и сборочные заводы. С учетом акций АО "Вертолеты России" и других, принадлежащих госкорпорации, обеспечивается консолидация в ней основных научно-производственных мощностей в области авиастроения, добавляется в справке к документу.

Пятнадцатого ноября сообщалось, что ОАК создала новую должность вице-президента для интеграции компании в "Ростех".

В октябре президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче "Ростеху" 92,31% акций ОАК. В марте 2018 года глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что проект указа президента о передаче ОАК "Ростеху" внесен в правительство. По его словам, процесс слияния должен занять около года.