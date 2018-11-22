В Мосбирже назвали преимущество торговой войны США и Китая

ПЕКИН, 22 ноя – РИА Новости. Торговая война между США и Китаем может подтолкнуть китайских инвесторов по-другому взглянуть на возможности в России, считает член правления, управляющий директор по денежному рынку Московской биржи Игорь Марич.

"В сентябре мы проводили первую конференцию c Шанхайской биржей в Москве, куда вместе с представителями инфраструктуры приезжали и китайские брокеры. Они активно обсуждали торговую войну и вызовы, которые для них из этого вытекают, и они считают, что изменение отношений с Западом подталкивает их по-другому взглянуть на возможности в России. На мой взгляд, это открывает новые возможности и для нас", — сказал Марич в беседе журналистами на полях форума "Инвестиции и финансовые возможности на российском рынке капитала", организованном Московской биржей.

Он провел аналогию с введением западных санкций, которые в определенной мере подтолкнули Россию на китайский рынок.

"Если бы не было санкций в отношении России, мы бы, возможно, не так сильно задумывались бы и обращали много внимания на китайский рынок. Причем биржа сделала задолго до этих событий – торговля парой юань-рубль началась еще в конце 2010 года. Это вполне естественная история – диверсификация и расширение линейки инструментов для наших клиентов. Похожая картина сейчас наблюдается и в отношении Китая", — отметил он.

Несмотря на то, что пока китайские инвесторы не начали инвестировать в российский рынок, Марич выразил уверенность в том, что китайский капитал придет в Россию. Он отметил, что китайские инвесторы гораздо лучше, чем раньше, понимают российский финансовый рынок.

"Мы видим потенциал и уверены, что китайский капитал придет на российский рынок, и в ближайшем будущем мы уже увидим сделки. Наши китайские партнеры и брокеры также предпринимают усилия, которые позволят увидеть результаты", — заключил Марич.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля 2018 года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год.

В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.