Минпромторг предложил создать в России систему экспортного комплаенса

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Минпромторг предлагает создать в России систему экспортного комплаенса и затем распространить ее на другие государства Евразийского экономического союза, говорится в сообщении ведомства.

Комплаенс — система внутреннего контроля соблюдения законодательства.

"Предлагается рассмотреть возможность создания системы экспортного комплаенса по принципу добровольной сертификации на территории России и затем распространить ее на другие государства-члены ЕАЭС", — приводит пресс-служба слова главы ведомства Дениса Мантурова.

Система экспортного комплаенса позволит российским экспортерам существенно снизить санкционные риски при осуществлении поставок в страны ЕС за счет двух новых для российской практики инструментов, отмечает министр.

"Во-первых, это сертификация экспортеров и их продукции на предмет соблюдения как российского, так и иностранного законодательства, построенная на основе передового европейского опыта, результаты которой будут признаваться таможенными органами и контрагентами в странах ЕС", — говорит Мантуров.

"Во-вторых – механизм сбора, хранения и обмена значительно более полной, подтвержденной информации о товаре и процессе производства, которая может быть заблаговременно предоставлена контролирующему зарубежному органу при соблюдении должной конфиденциальности", — продолжает министр.

По его словам, за счет такой системы можно существенно снизить кредитные и страховые риски в отношении экспортеров, прошедших оценку соответствия в рамках экспортного комплаенса, что расширит их доступ к экспортному финансированию и страхованию на более выгодных условиях.

Мантуров добавил, что для функционирования системы необходимо обеспечить взаимное признание российских и международных (европейских) сертификатов экспортного комплаенса, проработать возможность преференций для российских экспортеров – получателей таких сертификатов, включая льготы при экспортном кредитовании и страховании.

"Такая работа начата Международным конгрессом промышленников и предпринимателей с участием "Ростеха" и при поддержке Минпромторга России" — заключил министр.