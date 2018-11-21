МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Рекультивация свалок на территории Архангельской области потребует вложения средств в размере от 3 до 4 миллиардов рублей, сообщил глава региона Игорь Орлов.

"Сейчас Архангельская область очень близко соприкоснулась с темой работы по исключению экологического ущерба, который нанесен нашей обычной бытовой жизнью. Мы вошли в проект реализации закона по переработке бытовых отходов и попытались оценить масштаб бедствия: 312 свалок, которые нигде не учитывались и не обслуживались – это катастрофа. Когда мы начали анализировать, сколько же мест накопления и переработки бытового мусора – почти пять тысяч мест. Это просто огромная тема", — сказал Орлов, выступая на федеральном арктическом форуме "Дни Арктики в Москве".

Он рассказал, что власти региона рассчитывают решить эту проблему в рамках проекта Минприроды "Чистая страна".

"Только для рекультивации тех свалок, которые уже обнаружены, необходимо 3-4 миллиарда рублей. Это цифры, которые надо изыскать, потому что оставлять все это нашим потомкам мы не имеем право", — отметил Орлов.

Федеральный арктический форум "Дни Арктики в Москве" проходит с 21 по 25 ноября, он объединит свыше сорока деловых и культурных событий арктической тематики.

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