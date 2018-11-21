Глава Татарстана обсудил с китайской химкомпанией SGESC совместные проекты

КАЗАНЬ, 21 ноя — РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов обсудил с делегацией китайской химической компании Sichuan Golden Elephant Sincerity Chemical (SGESC) перспективы развития совместных проектов в области производства минеральных удобрений, сообщает пресс-служба главы российского региона.

"В ходе встречи участники обсудили различные варианты развития сотрудничества в области минеральных удобрений, в частности перспективы развития совместных проектов", — говорится в сообщении.

Президент Татарстана отметил, что нефтехимический комплекс является основным сектором промышленности республики, формируя ключевые позиции в экономике. Особое внимание, по его словам, уделяется развитию газохимической отрасли. Сегодня в Татарстане действует комплекс "Аммоний", в состав которого входят производства аммиачной селитры, аммиака, карбамида и метанола.

По информации Минниханова, Татарстан активно взаимодействует с провинциями Китая, в том числе и с Сычуань. С рядом китайских компаний реализуются совместные экономические проекты, в их числе Haier (бытовая техника), Weichai Power (производство двигателей), Huawei (инфокоммуникационные технологии) и другие партнеры.

Председатель совета директоров Sichuan Golden Elephant Sincerity Chemical Лэй Линь пригласил президента Татарстана посетить город Мэйшань — крупнейший в Китае центр по производству химический продукции.

Компания SGESC специализируется на производстве химической продукции и минеральных удобрений, поставляет на рынки нитросодержащие удобрения, аммиак, аммиачную селитру, азотную кислоту, перекись водорода, карбамид. Также компания является мировым лидером по производству меламина, производя его на трех заводах в Китае.

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