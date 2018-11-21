Кубанские депутаты подготовят рекомендации для развития курортов региона

КРАСНОДАР, 21 ноя — РИА Новости. Депутаты Краснодарского края проанализируют работу министерства курортов региона, органов местного самоуправления и подготовят рекомендации по повышению эффективности и качества развития туристско-экскурсионного обслуживания в крае, сообщает пресс-служба ЗСК.
Отмечается, что в среду в Геленджике состоялось выездное заседание комитета ЗСК по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма. В ходе подготовки проекта постановления ЗСК парламентарии на примере города-курорта изучили вопрос развития туристско-экскурсионного обслуживания. Как отметил спикер краевого парламента Юрий Бурлачко, в регионе давно пытаются сломить устойчивый стереотип россиян о том, что отдых в Краснодарском крае — это только пляжи Азовского и Черного морей.
Зампредседателя комитета ЗСК Сергей Орлов отметил, что пляжный отдых имеет устойчивые позиции, но в муниципалитетах края много других способов привлечь туристов. "Один из них – разработка и продвижение туристско-экскурсионных маршрутов. Мы должны прийти к тому, что турист благодаря грамотной политике будет возвращаться на Кубань снова и снова, приносить деньги в бюджет", – цитирует ведомство парламентария.
По данным краевых властей, с начала 2018 года по 1 ноября Краснодарский край принял более 15,8 миллиона туристов, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Летом курорты региона посетило свыше 10 миллионов отдыхающих — на 5% больше, чем в летний сезон прошлого года. Согласно прогнозам минкурортов края, по итогам текущего года в регионе побывает не менее 16 миллионов отдыхающих.