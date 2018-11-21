Кубанские депутаты подготовят рекомендации для развития курортов региона

КРАСНОДАР, 21 ноя — РИА Новости. Депутаты Краснодарского края проанализируют работу министерства курортов региона, органов местного самоуправления и подготовят рекомендации по повышению эффективности и качества развития туристско-экскурсионного обслуживания в крае, сообщает пресс-служба ЗСК.

Ведомство уточняет, что депутаты рассмотрят постановление "О развитии туристско-экскурсионного обслуживания на территории Краснодарского края" уже на очередной сессии ЗСК. "В нем будет дан анализ работы министерства курортов края и органов местного самоуправления по данному направлению, высказаны рекомендации по повышению эффективности и качества этой деятельности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в среду в Геленджике состоялось выездное заседание комитета ЗСК по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма. В ходе подготовки проекта постановления ЗСК парламентарии на примере города-курорта изучили вопрос развития туристско-экскурсионного обслуживания. Как отметил спикер краевого парламента Юрий Бурлачко, в регионе давно пытаются сломить устойчивый стереотип россиян о том, что отдых в Краснодарском крае — это только пляжи Азовского и Черного морей.

"Кубань, согласитесь, богата не только этим. У нас есть очень много прекрасных заповедных мест, куда с удовольствием бы потянулись отдыхающие. Горный кластер уже завоевывает популярность, параллельно уверенно развиваются такие направления, как энотуризм, этнографический и аграрный туризм. Их развитие принесет новые поступления в бюджеты всех уровней и поможет оживить нашу горную глубинку, отдаленные поселки и хутора. Об этом мы, законодатели, и призваны позаботиться", – приводятся в сообщении слова Бурлачко.

Зампредседателя комитета ЗСК Сергей Орлов отметил, что пляжный отдых имеет устойчивые позиции, но в муниципалитетах края много других способов привлечь туристов. "Один из них – разработка и продвижение туристско-экскурсионных маршрутов. Мы должны прийти к тому, что турист благодаря грамотной политике будет возвращаться на Кубань снова и снова, приносить деньги в бюджет", – цитирует ведомство парламентария.

По данным краевых властей, с начала 2018 года по 1 ноября Краснодарский край принял более 15,8 миллиона туристов, что на 6% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Летом курорты региона посетило свыше 10 миллионов отдыхающих — на 5% больше, чем в летний сезон прошлого года. Согласно прогнозам минкурортов края, по итогам текущего года в регионе побывает не менее 16 миллионов отдыхающих.

Другие новости региона читайте здесь >>