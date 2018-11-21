Глава НАО предложил разделить понятия Арктической зоны и Крайнего Севера

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский считает, что нужно развести смешивающиеся сегодня понятия Арктической зоны и Крайнего Севера.

"Первое, что мне кажется правильным было бы сделать, нужно четко определить критерии, по которым регионы относятся к Арктической зоне. Сегодня столкнулись на практике с сильным смешением понятий Крайнего Севера и Арктической зоны", — заявил Цыбульский, выступая на пленарном заседании федерального арктического форума "Дни Арктики в Москве".

"Если мы говорим про Крайний Север – традиционные территории, которые нам известны уже многие столетия. Это, скорее, природно-климатические условия, которые определяют особые отношения хозяйствования, и как следствие – особое регулирование. Когда мы говорим об Арктической зоне, мы, все-таки, исходили из того, что это понятие сугубо экономическое. Это те регионы, которые могут, в первую очередь, дать добавленную стоимость для развития Северного морского пути, это те территории, которые прилегают к Северному морскому пути. Это очень важно сегодня разделять", — пояснил губернатор.

Он объяснил свою позицию изменившимися обстоятельствами: в то время, когда только начиналось освоение Крайнего Севера в советские времена, были мегапроекты, куда нужно было срочно привлечь население из других регионов, для чего государство предлагало особые льготы, особые условия. Теперь, по его мнению, исходные условия поменялись: мегапроекты работают, труд автоматизируется, высвобождаются большое количество трудовых ресурсов, и сейчас надо решать, как их трудоустроить.

Федеральный арктический форум "Дни Арктики в Москве" проходит с 21 по 25 ноября, он объединит свыше 40 деловых и культурных событий арктической тематики.