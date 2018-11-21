ФТК представила цифровой сервис по управлению обслуживанием инфраструктур

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Разработчики Федеральной технологической компании представили на XII Международном форуме "Транспорт России" цифровой сервис MAORI для управления работами по обслуживанию и ремонту оборудования на объектах технологической инфраструктуры.

"MAORI — это новое слово в обслуживании инфраструктуры. Облачный сервис предназначен для оперативного управления работами по ремонту инженерно-технических средств на распределенных объектах технологической инфраструктуры. В считанные секунды он примет заявку на ремонт или сам выявит сбой в работе оборудования, назначит ремонтную бригаду, а затем сформирует отчёт о проделанной работе и поведёт автоматический мониторинг данных о состоянии оборудования", — пояснил директор дивизиона технологического развития АО ФТК Александр Ломков.

По его словам, потенциальные клиенты сервиса — коммунальные службы, сервисные и промышленные компании, службы быстрого реагирования, организации дорожного хозяйства и другие. В числе преимуществ сервиса, отметил Ломков, — ускорение процессов технического обслуживания и ремонта, повышение качества управления техобслуживанием и эффективности сервисных процессов.

В возможности нового сервиса входит целый спектр функций — от формирования заявок на ремонт и поиска мобильной ремонтной бригады до учета расходов и ресурсов, используемых в ходе работ. Если контролируемый системой параметр выходит за пределы допустимых значений, на основании данных, полученных от оборудования, система может автоматически формировать заявки на устранение недостатков.

"Заявка на ремонт может быть сформирована и клиентом — с помощью мобильного приложения или через личный кабинет на web-портале системы. Там же клиент может видеть свои объекты и их состояние",- отметил Ломков.

Действие системы начинается с момента поступления заявки. На карте облачного сервиса отображается расположение всех мобильных бригад. Система анализирует текущий статус бригад — их компетенции и загрузку, местоположение, а также оптимальные маршруты движения, и распределяет между ними заявки для максимально быстрого выполнения. В считанные секунды информация поступает к бригаде, которая направляется на место аварии. После окончания работ выездные мобильные бригады формируют отчеты о ходе и результатах выполненных действий на объектах, которые передаются в систему в режиме онлайн. После чего клиент получает уведомление о выполненных работах.

По словам Ломкова, система может быть интегрирована во внутренние учетные системы организации для централизованного учета работ и использованных товарно-материальных ценностей, формирования отчетных документов.