РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя — РИА Новости. Поддержка рыбохозяйственной отрасли в Ростовской области в 2019 году увеличится почти вдвое и составит 135 миллионов рублей, сообщила журналистам замминистра сельского хозяйства и продовольствия региона Светлана Полуляшная.

В среду в Ростове-на-Дону проходит заседание Азово-Черноморского бассейнового научно-промыслового совета.

По словам Полуляшной, в Ростовской области уже седьмой год подряд действует программа развития рыбохозяйственного комплекса. В ее рамках из областного бюджета выделяются безвозвратные субсидии для предприятий аквакультуры, рыбодобытчиков и рыбоперерабатывающих организаций.

"В этом году сумма субсидий была увеличена с 38 почти до 70 миллионов рублей. А ко второму чтению бюджета на 2019 и последующие годы мы эту сумму увеличили до 135 миллионов рублей с учетом пожеланий наших переработчиков, промысловиков и аквакультурщиков", — сказала замминистра.

Полуляшная выразила надежду, что данная поддержка будет стимулировать производителей к дальнейшему росту объема и переработки продукции в области.

Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов в свою очередь отметил, что Ростовская область уже долгие годы является лидером по объемам производства продукции аквакультуры. "Приятно, что субъект старается поддержать это направление. Оно по настоящему перспективно — это производство рыбы недалеко от потребителя и доставка ее в свежем виде прямо на стол гражданам", — добавил он.

По данным областного минсельхозпрода, в Ростовской области выращивается более 22 тысяч тонн товарной рыбы, что составляет 12% от общего производства по стране.

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