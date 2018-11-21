Сеть гипермаркетов Castorama уйдет из России

Вывеска гипермаркета Castorama на здании торгово-развлекательного центра Золотой Вавилон на проспекте Мира в Москве

Вывеска гипермаркета Castorama на здании торгово-развлекательного центра Золотой Вавилон на проспекте Мира в Москве

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Британский ретейлер Kingfisher, владеющий сетью гипермаркетов Castorama, решил уйти с российского рынка, говорится в пресс-релизе по операционным результатам компании.

Кроме того, ритейлер покинет рынки Испании и Португалии.

"Этопозволит применять нашу стратегию с большей концентрацией и эффективностью на наших ключевых рынках, где мы занимаем лидирующие позиции или можем достичь их", — сказала главный исполнительный директор Kingfisher Вероник Лори.

В России у компании 20 магазинов Castorama, в Испании — 28 магазинов Brico Depot, в Португалии — три Brico Depot. По словам Лори, Россия — привлекательный рынок, но доля компании на нем относительно небольшая.

Она также добавила, что магазины продолжат работу в обычном режиме.

Причины ухода из России

Опрошенные РИА Недвижимость эксперты считают, что уход Kingfisher связан с внутренними проблемами ритейлера.

Castorama уже достаточно давно представлена в России, но так и не смогла завоевать значительную долю рынка", — заявила директор департамента торговой недвижимости компании Knight Frank Евгения Хакбердиева.

По слова директора отдела исследований рынка CBRE Анны Шепелевой, рынок DIY в России обладает высокой конкурентностью и многие компании в этом сегменте продолжают развиваться.

"В случае, если компания принимает решение уйти из России, это связано в большей степени с глобальной стратегией игрока", — объясняет она.

Руководитель аналитики торговой и складской недвижимости компании JLL Оксана Копылова отметила, что Castorama за 13 лет работы на российском рынке (с момента открытия первого магазина) выросла всего до 21 гипермаркета и была четвертой по размеру выручки среди других DIY-сетей.

При этом сеть отстает от лидера сегмента по этому показателю ("Леруа Мерлен") почти в десять раз.

"Таким образом, небольшой вес данного игрока, отрицательная динамика выручки и тот факт, что ее уход с российского рынка не является единичным (компания также уходит с рынков Испании и Португалии) говорит о системной проблеме ритейлера", — уточняет Копылова.

Она также напомнила, что в этом году на российском рынке ритейла в целом наблюдается крайне сдержанная динамика выхода новых международных брендов. За первые три квартала появилось 23 зарубежных игрока против 38 за аналогичный период 2017 года. При этом за тот же период пять международных брендов покинули российский рынок, в том числе представитель DIY-сегмента — компания K-Rauta, которая продала свои гипермаркеты сети "Леруа Мерлен".