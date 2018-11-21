ВТБ Лизинг признан "Лизинговой компанией года"

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. ВТБ Лизинг (входит в группу ВТБ) стал лауреатом Общественной премии в области лизинга России и Евразии Leader Leasing Awards, заняв первое место в номинации "Лизинговая компания года", сообщает пресс-служба ВТБ.

Церемония награждения прошла в рамках Международной ассамблеи "Лизинг Евразия", организованной при участии подкомитета по лизингу ТПП РФ.

Жюри отметило сильные позиции ВТБ Лизинг в отрасли и лидирующие места по ключевым бизнес-показателям. По данным международного рейтингового агентства Fitch Ratings, в 2018 году компания занимает первое место по чистым инвестициям в лизинг и активам в операционной аренде, а также в сегментах железнодорожного подвижного состава, авиатехники, грузовых автомобилей, сообщили в пресс-службе.

"Наша компания работает в нескольких крупнейших отраслях — лизинг железнодорожного и автомобильного транспорта, нефтегазового оборудования и авиатехники. Мы индивидуально подходим к каждой сделке и учитываем все потребности наших клиентов. В результате наши показатели бизнеса — как качественные, так и количественные — уверенно растут. Это обеспечивает нам лидирующие позиции на рынке и высокие места в ведущих отраслевых премиях", — приводится в сообщении комментарий генерального директора ВТБ Лизинг Дмитрия Ивантера.