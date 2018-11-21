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Экономика

ВТО создала третейскую группу по спору России и ЕС о поставках свинины

(обновлено: 17:09 21.11.2018)
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© AFP 2018 / Fabrice CoffriniШтаб-квартира Всемирной Торговой Организации в Женеве. Архивное фотоШтаб-квартира Всемирной Торговой Организации в Женеве. Архивное фото
© AFP 2018 / Fabrice Coffrini

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Всемирная торговая организация (ВТО) учредила новую третейскую группу по спору Москвы и ЕС о поставках свинины в Россию, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

Поросята на свиноферме. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Натуральное свинство: Европа требует от России компенсации за контрсанкции
В конце октября Россия заблокировала запрос ЕС на создание этой группы.

"Однако по правилам ВТО в случае повторного обращения она учреждается автоматически. Таким образом, 21 ноября на заседании органа по разрешению споров (ОРС. — Прим. ред.) была учреждена третейская группа по спору", — отметили в МЭР.

В министерстве подчеркнули, что Россия по-прежнему настаивает на необоснованности этого шага со стороны ЕС и исходит из полного и своевременного исполнения решения по спору.

ЕС запросил соответствующие консультации в начале февраля, утверждая, что Россия не соблюдает решение органа по разрешению споров ВТО. В связи с этим Евросоюз попросил разрешение на приостановление уступок для России на сумму 1,39 миллиарда евро в год. По мнению Брюсселя, это эквивалентно стоимости импорта в Россию из ЕС свинины в 2013 году, то есть до введения российских ветеринарных запретов.

Запрет на поставки свинины

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите ЕС в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Россельхознадзор запретил поставки в страну свинины из стран Евросоюза с конца января 2014 года из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Литве и Польше. В 2017 году Россия по требованию ВТО сняла этот запрет, однако он продолжает действовать уже не из-за АЧС, а на основании продовольственного эмбарго.

В начале января стало известно, что ЕС намерен взыскивать с России 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта этого вида мяса. Заявленная цифра равна стоимости экспорта свинины из ЕС в Россию в 2013 году, а размер взысканий каждый год будет повышаться на 15 процентов.

Москва в январе запросила консультации с Евросоюзом, чтобы перепроверить уже выполненные требования ВТО. Так, Россия полностью привела свои ветеринарные запреты и ограничения в соответствие с решениями ОРС от 5 декабря 2017 года, а Россельхознадзор разрешил импорт на территорию России живых свиней и иных необработанных продуктов свиноводства из ЕС, за исключением территорий, где фиксировалась АЧС.

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Экономика
Комментарии
10 пользователей оставили 12 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
royi
Нафига нам такая односторонняя ВТО?
16:09
21.11.2018
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Wasia Pupkin
не понятно значит ес можно санкции против России а нам значит нельзя ?
а не послать бы нам это вто куда подальше
16:33
21.11.2018
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