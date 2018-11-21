Жириновский предложил помочь фермерам с продажами в сетевых магазинах

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил дать больше возможностей российским фермерским хозяйствам и местным производителям для продажи собственных натуральных продуктов в крупных сетевых магазинах.

"Нужно дать больше возможностей фермерским хозяйствам, местным производителям, людям со своим подсобным хозяйством продавать свои натуральные товары. Вернуть для них открытые рынки, гарантировать для них место на полках крупных сетевых магазинов. И тогда наши граждане будут есть качественные и доступные продукты. А повышение цен лишь вызывает раздражение у людей, но никакой пользы не приносит", — сказал Жириновский РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россия обладает огромными возможностями для производства своих натуральных и полезных продуктов, причем цены на них могли быть даже дешевле импортных аналогов.

"Но нельзя решать эту проблему за счет граждан, повышая цены на продукты, особенно на те, которые составляют важную часть питания миллионов людей. Это колбаса в том числе", — сказал Жириновский, отметив, что выступает против идеи введения акцизов на колбасную продукцию.

В понедельник газета "Известия" написала, что экспертный совет при правительстве РФ в отзыве на программу по "укреплению общественного здоровья" предложил ввести акцизы на продукты переработки красного мяса, который может составить более 160 рублей на 1 килограмм. По данным Минтруда, предложение уже поступило в их министерство и направлено также в Минздрав. Но позднее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что министерство не предлагало вводить акцизы на продукты переработки красного мяса, в частности, колбасу, но рекомендует не злоупотреблять ими. При этом против инициативы ввести акциз выступил Минсельхоз, Минфин РФ также заявил, что не считает идею введения акциза на переработанные мясопродукты целесообразной и в достаточной степени проработанной.