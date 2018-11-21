В Росрыболовстве прокомментировали спор с Украиной по Азовскому морю

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя — РИА Новости. Украина заинтересована в урегулировании вопросов рыболовства в Азовском море больше, чем Россия, сообщил замруководителя Росрыболовства Василий Соколов.

"Украина в этой части заинтересована гораздо больше, чем мы, потому что сейчас Азовское море — это не внутреннее море нашей страны, и мы по-прежнему считаем, что это море России и Украины, но было грубое нарушение сделано. Был инцидент с судном "Норд". В итоге ответные меры были предприняты", — сказал Соколов журналистам, отвечая на вопрос о дальнейшем взаимодействии России и Украины в Азовском море.

Он добавил, что российские суда в настоящее время находятся под защитой. В то же время у украинской стороны есть опасения за безопасность их флота. "Связано это не с повышенными претензиями со стороны наших контролирующих органов, а с тем, что если этот вопрос не будет урегулирован на комиссии, то, естественно, пограничная служба должна проверять все суда во избежании браконьерства", — сказал замглавы Росрыболовства.

Соколов пояснил, что со стороны украинских рыбаков "это не редкость", и комиссия была для них важна, но политические мотивы сыграли гораздо большую роль. "Во время сессии пришли люди, которые не имеют отношения к рыбной отрасли, сорвали переговоры, угрожали членам российской делегации… Рыбаки и те, кто занимается рыбной отраслью на Украине, явно чувствовали себя неудобно в этой ситуации", — сказал он.

Соколов уточнил, что сейчас протокол находится в МИД Украины. "Ждем, когда они его передадут, или не передадут… Для них этот протокол гораздо более важен, чем для нас", — добавил он.

В конце октября депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" попытался сорвать работу российско-украинской комиссии по организации рыболовства в Азовском море. Парламентарий потребовал прекратить заседание и выдворить из страны главу российской делегации и Азовско-Черноморского территориального управления Росрыболовства Игоря Рулева из-за того, что он въехал на территорию Крыма через аэропорт Симферополя. После его обращения объявили перерыв, в зал вызвали сотрудников Службы безопасности Украины.