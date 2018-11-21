В Росрыболовстве прокомментировали спор с Украиной по Азовскому морю

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя — РИА Новости. Украина заинтересована в урегулировании вопросов рыболовства в Азовском море больше, чем Россия, сообщил замруководителя Росрыболовства Василий Соколов.
Он добавил, что российские суда в настоящее время находятся под защитой. В то же время у украинской стороны есть опасения за безопасность их флота. "Связано это не с повышенными претензиями со стороны наших контролирующих органов, а с тем, что если этот вопрос не будет урегулирован на комиссии, то, естественно, пограничная служба должна проверять все суда во избежании браконьерства", — сказал замглавы Росрыболовства.
Соколов уточнил, что сейчас протокол находится в МИД Украины. "Ждем, когда они его передадут, или не передадут… Для них этот протокол гораздо более важен, чем для нас", — добавил он.
В конце октября депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" попытался сорвать работу российско-украинской комиссии по организации рыболовства в Азовском море. Парламентарий потребовал прекратить заседание и выдворить из страны главу российской делегации и Азовско-Черноморского территориального управления Росрыболовства Игоря Рулева из-за того, что он въехал на территорию Крыма через аэропорт Симферополя. После его обращения объявили перерыв, в зал вызвали сотрудников Службы безопасности Украины.