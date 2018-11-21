МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Конгресс США вряд ли начнет рассматривать законопроект о новых санкциях в отношении России раньше весны, заявил РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.
Родзянко напомнил, что санкции вводятся не Конгрессом, а исполнительной властью. "Имеются в виду те законопроекты, которые относятся к российским санкциям, которые были предложены Сенатом и Палатой представителей. Они сами сказали, что в этом году мы не дойдем, в 2019 будем этим заниматься. Когда в 2019? Я гадаю, что в марте, может быть, приступят к рассмотрению. Но это не санкции — это рамочные законы о санкциях", — подчеркнул он.
"Сами санкции вводятся только исполнительной властью. Исполнительная власть уже отметила свои действия, связанные с договором о биологическом и химическом оружии, которые висят в воздухе, когда они будут, я не знаю. Может быть, раньше конца года — это вопрос уже не к законодателям, а к исполнителям", — заключил он.
Кроме того, американские власти заявляли, что намерены ввести в действие вторую часть санкционного пакета, связанного с "делом Скрипалей". Первая его часть вступила в силу в августе и предусматривала запрет на поставку в Россию электронных устройств и продукции двойного назначения. Вторая часть этого пакета предполагает снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США авиакомпании "Аэрофлот" и почти полное прекращение американского экспорта.