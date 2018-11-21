МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Конгресс США вряд ли начнет рассматривать законопроект о новых санкциях в отношении России раньше весны, заявил РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

"Законопроект вряд ли будет рассматриваться раньше этого срока (весны — ред). Сейчас состав Конгресса поменялся, меняются председатели комитетов и, соответственно, пока они себя организуют, вряд ли они будут этими законопроектами заниматься", — сказал Родзянко. "В Сенате уже было сказано, что до конца года точно не будут. В начале года они тоже не сразу могут приступить. Поэтому я не знаю, когда, но мне кажется, до начала следующего года, вряд ли руки дотянутся до этих законопроектов", — добавил собеседник агентства.

Родзянко напомнил, что санкции вводятся не Конгрессом, а исполнительной властью. "Имеются в виду те законопроекты, которые относятся к российским санкциям, которые были предложены Сенатом и Палатой представителей. Они сами сказали, что в этом году мы не дойдем, в 2019 будем этим заниматься. Когда в 2019? Я гадаю, что в марте, может быть, приступят к рассмотрению. Но это не санкции — это рамочные законы о санкциях", — подчеркнул он.

"Сами санкции вводятся только исполнительной властью. Исполнительная власть уже отметила свои действия, связанные с договором о биологическом и химическом оружии, которые висят в воздухе, когда они будут, я не знаю. Может быть, раньше конца года — это вопрос уже не к законодателям, а к исполнителям", — заключил он.

В середине ноября агентство Блумберг сообщило со ссылкой на американских сенаторов, что конгресс США, скорее всего, не успеет до конца года рассмотреть законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении РФ, и, вероятно, отложит голосование по этой инициативе на следующий год. Сейчас действует сразу несколько пакетов санкций, введенных США против РФ. В августе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и государственных банков.

Кроме того, американские власти заявляли, что намерены ввести в действие вторую часть санкционного пакета, связанного с "делом Скрипалей". Первая его часть вступила в силу в августе и предусматривала запрет на поставку в Россию электронных устройств и продукции двойного назначения. Вторая часть этого пакета предполагает снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США авиакомпании "Аэрофлот" и почти полное прекращение американского экспорта.