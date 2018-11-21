РЖД ответили на предложение Шувалова о совместных с ВЭБ проектах в регионах

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. РЖД готовы рассмотреть возможность интеграции в регионах железной дороги с другими видами городского транспорта и брать какие-то активы в управление, если это потребуется, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Глава ВЭБа Игорь Шувалов, выступая на форуме "Транспорт России", высказал идею вместе с РЖД предложить регионам компетенцию компании по управлению городским транспортом. ВЭБ в этом случае обязуется обеспечить города современным транспортом. Это, пояснял Шувалов, позволит обеспечить комплексный подход и масштаб обновления транспорта в регионах страны.

"ОАО "РЖД" готово рассмотреть возможность интеграции железной дороги с другими видами городского транспорта", — сообщили в пресс-службе РЖД в среду.

Совместное развитие железных дорог, метро, автобусов, пояснили в компании, уже хорошо зарекомендовало себя в Москве в рамках проекта МЦК.

"Подобные проекты будут иметь успех и в других городах. Если для этого потребуется взять какие-то активы в управление, мы готовы. Это укладывается в наши планы по развитию пассажирского комплекса", — добавили в РЖД.