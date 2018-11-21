РЖД ответили на предложение Шувалова о совместных с ВЭБ проектах в регионах

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. РЖД готовы рассмотреть возможность интеграции в регионах железной дороги с другими видами городского транспорта и брать какие-то активы в управление, если это потребуется, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"ОАО "РЖД" готово рассмотреть возможность интеграции железной дороги с другими видами городского транспорта", — сообщили в пресс-службе РЖД в среду.
Совместное развитие железных дорог, метро, автобусов, пояснили в компании, уже хорошо зарекомендовало себя в Москве в рамках проекта МЦК.
"Подобные проекты будут иметь успех и в других городах. Если для этого потребуется взять какие-то активы в управление, мы готовы. Это укладывается в наши планы по развитию пассажирского комплекса", — добавили в РЖД.