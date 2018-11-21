ВЭБ предложил РЖД стать партнерами по развитию транспорта в городах

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Глава ВЭБа Игорь Шувалов предложил РЖД стать партнерами по развитию современного городского транспорта, сообщает госкорпорация в среду.

"У нас есть предложение к РЖД: давайте предложим регионам вашу компетенцию по управлению городским транспортом. В этом случае мы обязуемся обеспечить города современным транспортом. Это позволит нам обеспечить комплексный подход и масштаб обновления транспорта в регионах страны", — приводятся слова Шувалова в релизе ВЭБа.

Предложение Шувалова было озвучено в ходе форума "Транспортная неделя", отмечается в сообщении госкорпорации. На эту инициативу обратил внимание министр транспорта РФ Евгений Дитрих, подчеркнув, что для ВЭБа нужно создать комфортные условия для взаимодействия с регионами. Министр напомнил, что РЖД имеет возможность опираться на пригородные пассажирские компании и консолидировать инфраструктуру, указано в релизе.

"Мы должны подумать о том же самом в речном транспорте, который также затрагивает интересы многих регионов. Подумать о городском пассажирском транспорте, тем более в проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" у нас есть возможность по поддержке обновления подвижного состава автобусов, работающих на газомоторном топливе и других проектах", — отметил Дитрих.

В июле в ходе Московского урбанистического форума Шувалов объявил о преобразовании Фонда развития моногородов в Фонд развития современной городской экономики. Целью фонда станет привлечение частных инвестиций в городскую инфраструктуру.