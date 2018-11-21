МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Временный управляющий входящей в группу "Сумма" компании "ГлобалЭлектроСервис" Михаил Андреев просит взыскать более 17 миллиардов рублей с бенефициара "Суммы" бизнесмена Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, следует из определения арбитражного суда Москвы.

В своем заявлении, поступившем в арбитраж 8 ноября, Андреев просит привлечь Магомедовых и других контролировавших компанию "ГлобалЭлектроСервис" лиц к субсидиарной ответственности для расчетов с кредиторами. В частности, более 17 миллиардов рублей временный управляющий просит взыскать солидарно с братьев Магомедов и еще 14 физических и юридических лиц, в том числе ООО "Группа "Сумма" и ООО "Стройновация".

Инжиниринговая компания "ГлобалЭлектроСервис" специализируется на строительстве объектов генерации, линий электропередачи, подстанций всех классов напряжения и проектах в сфере энергосбережения и энергоэффективности.

Арбитраж Москвы в августе признал обоснованным заявление компании "НТ-Ком Инжиниринг" о банкротстве ОАО "ГлобалЭлектроСервис" и ввел в отношении должника наблюдение, начальную процедуру банкротства. Временным управляющим был утвержден Андреев. Рассмотрение дела о банкротстве по существу назначено на январь.

Братья Магомедовы были арестованы в конце марта в Москве. Следственный департамент МВД заподозрил их в особо тяжких преступлениях — в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на 2,5 миллиарда рублей, а Максидова — в хищении почти 669 миллионов рублей. Магомеду Магомедову дополнительно было предъявлено обвинение по статье "незаконный оборот оружия". Виновными фигуранты дела себя не считают.

Следствие полагает, что обвиняемые действовали в рамках преступного сообщества, которое было создано не позднее 2010 года в Москве. По данным следствия, сообщество возглавляли руководители холдинговой группы компаний "Сумма". Forbes оценивает состояние Зиявудина Магомедова в 1,4 миллиарда долларов и отводит ему 63-е место в списке богатейших россиян (2017 год). Они с братом, по данным журнала, представляют один из богатейших семейных кланов.