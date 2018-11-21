США рассказали о попытках Китая завладеть американскими технологиями

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. С марта 2018 года КНР стала чаще предпринимать попытки завладеть американскими технологиями и интеллектуальной собственностью через операции в компьютерных сетях, сообщается в докладе канцелярии торгового представителя Соединенных Штатов Роберта Лайтхайзера.

"С момента публикации выводов канцелярии торгового представителя в марте 2018 года увеличилась частота и степень сложности краж со стороны КНР в отношении США, проведение которых возможно благодаря кибероперациям", — говорится в документе.

США неоднократно называли Китай одной из главных киберугроз. Еще в ноябре 2011 года управление национальной контрразведки в докладе конгрессу сообщало, что хакеры наиболее активно пытаются проникнуть на серверы, где хранится экономическая и оборонная информация. Китай неоднократно отвергал свою причастность к любым формам противоправных действий в киберпространстве и заявлял об американской активности в китайском сегменте интернета.

Лидеры Китая и США Си Цзиньпин и Дональд Трамп намерены провести встречу на полях саммита G20 в Аргентине. В недавнем телефонном разговоре Трамп и Си Цзиньпин пришли к согласию о необходимости скорейшего устранения имеющихся трений в торговой сфере и выразили готовность обсудить эти вопросы на встрече. Трамп заявил, что США придают большое значение торговым отношениям с КНР и готовы продолжать расширять экспорт в Китай, Си Цзиньпин отметил, что страны должны найти приемлемое для обеих сторон решение торговых противоречий.