Минфин разместил ОФЗ на десять миллиардов рублей

Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве. Архивное фото

Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Минфин России на аукционе в среду в полном объеме разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26223 с погашением в феврале 2024 года на 10 миллиардов рублей при спросе 25,571 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 99,81% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,63% годовых. Средневзвешенная цена составила 91,8456% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,62% годовых.

Позднее в среду Минфин предложит ОФЗ серии 25083 с погашением в декабре 2021 года — также на 10 миллиардов рублей.