Песков прокомментировал ситуацию с санкциями против "Промсырьеимпорта"

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В Кремле считают, что аргументацию санкций США против российской компании "Промсырьеимпорт" необходимо выяснять у американской стороны, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нужно аргументацию по этим санкциям спрашивать у Соединенных Штатов Америки", — сказал Песков.

Во вторник американский минфин сообщил, что США ввели санкции против двух российских компаний по подозрению в поставках иранской нефти в Сирию. В список санкций попали российские "Промсырьеимпорт" и КГК (Global Vision Group), иранская Tadbir Kish и шесть человек, включая Андрея Догаева, замдиректора "Промсырьеимпорта". Власти США подозревают, что эти компании способствуют скрытным поставкам иранской нефти в Сирию в обход санкций США. При этом США предупредили о значительном риске санкций против всех, кто помогает поставкам нефти в Сирию.