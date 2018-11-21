Сумма инвестиций в ОЭЗ "Липецк" в 2018 году превысила 15,8 млрд рублей

ЛИПЕЦК, 21 ноя — РИА Новости. Общая сумма инвестиций 10 резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) "Липецк" в текущем году превысила 15,8 миллиарда рублей, что почти в полтора раза больше чем в прошлом году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации региона.

"В этом году в ОЭЗ "Липецк" зашло 10 новых резидентов, в первом полугодии пять компания с общим объёмом инвестиций 8,5 миллиардов рублей и во втором полугодии ещё пять новых компаний с общим объёмом инвестиций — 7,3 миллиарда рублей. При этом в прошлом году было семь резидентов с общим объёмом инвестиций — 9,5 миллиардов рублей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, среди новых резидентов ОЭЗ "Липецк" — производитель кормов для скота ООО "Каргил-Липецк", инвестором которого выступает известная американская компания Cargill Incorporated, разработчики IT- технологий ООО "Глобал Технолоджи", которые к 2021 году планируют открыть в ОЭЗ "Липецк" мощный data-центр — площадку для хранения и обработки огромных массивов данных. Кроме того, в ОЭЗ вошли производитель гибридных семян сахарной свеклы ООО "Семенной завод КВС", производитель оборудования для изготовления белково-липидного концентрата (зоопротеина), применяемого в создании животных кормов "Зоотех", а также ООО "Совасатом-М", который планирует создать высокотехнологическое предприятие по производству крупномодульного энергетического оборудования.

Как сообщил РИА Новости врио главы региональной администрации Игорь Артамонов, половина резидентов из тех, что пожелали разместить своё производство в России, пришли в Липецк, "семь из 15 — это характеризует высокую привлекательность зоны".

"Но нам этого мало. У нас здесь еще есть возможности для развития и еще целая большая елецкая площадка. И региональные зоны. Мы должны их все заполнить", — отметил Артамонов.

По его словам, новые резиденты обеспечат высокотехнологичными рабочими местами более трехсот человек. В частности, компании ООО "Глобал Технолоджи" врио главы региональной администрации предложил подумать о переобучении с последующим трудоустройством людей с ограниченными возможностями. Кроме того, IT-компания выразила готовность подготовить специалистов по работе с "цифрой" на базе местного политехнического университета.

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