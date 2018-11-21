Лавров рассказал о возможностях евразийского партнерства

МИНСК, 21 ноя — РИА Новости. Большое евразийское партнерство может обеспечить неделимость экономического развития в Евразии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на совместном заседании коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии.
По его словам, "в перспективе такое партнерство может стать стержневым элементом единого торгово-экономического пространства от Атлантики до Тихого океана и обеспечить неделимость экономического развития в этой части мира".
"Такая организация, как ОБСЕ, могла бы стать площадкой для рассмотрения соответствующих инициатив по гармонизации различных интеграционных процессов", — отметил глава МИД РФ.