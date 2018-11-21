Лавров рассказал о возможностях евразийского партнерства

Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Минске. 21 ноября 2018

Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Минске. 21 ноября 2018

МИНСК, 21 ноя — РИА Новости. Большое евразийское партнерство может обеспечить неделимость экономического развития в Евразии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на совместном заседании коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии.

"Практическое преломление получает и работа по реализации инициативы президента РФ Владимира Путина по созданию большого евразийского партнерства с участием ЕврАзЭс, ШОС, АСЕАН. И открыты, конечно, для других стран на евразийском континенте, включая страны Евросоюза", — сказал Лавров.

По его словам, "в перспективе такое партнерство может стать стержневым элементом единого торгово-экономического пространства от Атлантики до Тихого океана и обеспечить неделимость экономического развития в этой части мира".

"Такая организация, как ОБСЕ, могла бы стать площадкой для рассмотрения соответствующих инициатив по гармонизации различных интеграционных процессов", — отметил глава МИД РФ.