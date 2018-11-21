Набиуллина заявила о необходимости новой модели роста экономики в России

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина считает, что необходимо провести преобразования российской экономики с целью перехода к новой модели ее роста на фоне неблагоприятных внешних условий.

"Сегодня мы все – и правительство, и Банк России, и парламент, и бизнес, и российское общество в целом – должны проделать большую работу по повышению темпов производительности труда, потенциального роста. Необходимо повышение производительности труда, улучшение делового климата, рост инвестиций… Нам нужно провести преобразования, перейти к новой модели роста при неблагоприятных внешних условиях, при высокой неопределенности", — сказала она, выступая на пленарном заседании Госдумы, посвященном денежно-кредитной политике (ДКП) ЦБ.

Глава регулятора пояснила, что экономический рост в РФ в настоящее время ограничен структурными факторами, в том числе низкой производительностью труда. "У нас низкая безработица, большое количество людей занято, но отдача на труд не очень высокая. Нужны инвестиции. Для того чтобы были инвестиции, один из факторов инвестиционного спроса, нужно, чтобы были предсказуемыми инфляция и процентные ставки", — подчеркнула Набиуллина.

Председатель Банка России также отметила, что денежно-кредитная политика не может компенсировать внутренние структурные ограничения, но понятная и предсказуемая ДКП, которая обеспечивает низкую инфляцию, и одновременно наличие инструментов, обеспечивающих поддержание финансовой стабильности, помогают снизить чувствительность экономики к внешним шокам.

Среди внешних испытаний, с которыми сталкивается российская экономика, Набиуллина назвала риски, связанные с нефтью, с "нормализацией" денежно-кредитной политики в США и ее влиянием на ситуацию на развивающихся рынках, а также санкционные риски.

ЦБ РФ ожидает, что в 2018 году темпы роста российской экономики будут находиться на уровне 1,5-2%. В 2019 году регулятор прогнозирует снижение темпов роста ВВП до 1,2-1,7%. В 2020 году темпы роста экономики РФ составят 1,8-2,3%, а в 2021 году — 2-3%, также считают в ЦБ.