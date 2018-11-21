IT-компании из России успешно конкурируют на мировом рынке, заявил Кириенко

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российские IT-компании успешно конкурируют на мировом рынке, государство будет делать все, чтобы эта отрасль обеспечивала локомотивный рост для всей экономики, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Россия сегодня является одним из лидеров. Масштабное преимущество нашей страны в том, что у нас есть свои поисковые системы, конкурирующие с глобальными системами, свои сети, своя электронная торговля, картография… наверное, благодаря этому домен.ru входит в мировую пятерку, а аудитория рунета — крупнейшая в Европе", — сказал Кириенко на открытии Russian Internet Week (RIW2018).

"Мы будем создавать все условия, чтобы она (российская IT-отрасль – ред.) развивалась активнее и обеспечивала локомотивный рост для всей экономики России", — добавил он.