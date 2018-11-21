Кириенко заявил о способности государства и IT-отрасли договариваться

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Государство и IT-отрасль в России слышат друг друга и способны договариваться, заявил первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

Перед открытием форума Russian Internet Week (RIW) Кириенко провел встречу с представителями отрасли.

"Мы с коллегами больше часа… разговаривали о развитии отрасли, о взаимодействии государства и представителей IT-индустрии. Что меня порадовало… — мне кажется, мы хорошо слышим друг друга, мы можем договариваться и находить решения, которые соответствуют государственным интересам, но при этом не только не ограничивают бизнес, но и создают условия для его активного конкурентного развития", — сказал Кириенко на открытии RIW.

Он подчеркнул, что государство понимает, что IT-отрасль — это "локомотив развития" как экономики, так и страны в целом.