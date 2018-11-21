Липецким бюджетникам с января 2019 года на 10% поднимут зарплаты

ЛИПЕЦК, 21 ноя — РИА Новости. Заработанная плата работников бюджетной сферы в Липецкой области вырастет с 1 января 2019 года на 10%, сообщил РИА Новости врио главы региональной администрации Игорь Артамонов.

По его мнению, это важное решение для людей, зарплата которых сегодня составляет 10-12 тысяч рублей в месяц.

"Это — работники лесного хозяйства, ветеринарии, спортивных учреждений, службы занятости, водители, бухгалтера и представители других профессий. Всего — 46 тысяч жителей Липецкой области. Для увеличения их месячной зарплаты в бюджете области зарезервированы 960 миллионов рублей", — сказал Артамонов.

Он отметил, что январское повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы, неохваченных майскими указами, будет не единственным.

"Через оптимизацию затрат бюджета и повышение бюджетной дисциплины — постараемся поднять еще раз", — сказал Артамонов.

Инициативу главы области депутаты областного парламента рассмотрят в декабре на очередной сессии.

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