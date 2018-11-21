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Экономика

Ъ: ряд банков ограничили сотрудничество с "Юнистримом" из-за хакерских атак

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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКибербезопасность. Архивное фотоКибербезопасность. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости/Прайм. Многие кредитные организации во вторник приостановили сотрудничество или даже расторгли договорные отношения с банком "Юнистрим" из-за очередной хакерской атаки, которая стала причиной рассылки вредоносных вложений, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Вывеска на здании Центрального банка РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сообщается, что другие контрагенты приняли решение о блокировке всей входящей корреспонденции от кредитной организации. По данным издания, рассылка с вредоносом пошла по адресной книге банка, причем не только по российским контрагентам, но и зарубежным. Как отметил собеседник газеты, поскольку основная деятельность банка "Юнистрим" связана с денежными переводами, в том числе и в страны СНГ, то многие банки из числа его партнеров также стали получателями "вредоносной рассылки".

Партнеры из стран СНГ достаточно жестко среагировали на взлом "Юнистрима" — сотрудничество с банком приостановили Банк Азии из Киргизии, "Имон Интернешнл" из Таджикистана, Ипотека-банк из Узбекистана. По информации собеседников издания, знакомых с ситуацией, один из ключевых партнеров "Юнистрима" в России банк "Восточный" досрочно расторг договор о сотрудничестве.

По словам источника газеты в банке топ-30, сейчас до окончательного расследования инцидента в банке приостановлены переводы.

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Как отмечает издание, участники рынка уже выступили с инициативой о внесении поправок в законодательство о "принудительном лечении" пострадавших от хакерских атак. По словам председателя комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, данный вопрос необходимо тщательно проработать и при необходимости внести поправки, поскольку хакерская атака на банк касается не только его, но и интересов других игроков и клиентов.

Как сообщили газете в банке "Юнистрим", к расследованию инцидента привлечена компания Group IB и оно находится в завершающей стадии. При этом в банке отрицают приостановку сотрудничества с ним кредитных организаций партнеров, указывая, что отдельные банки запросили дополнительную предоплату.

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