ФНС завершает первую отчетную кампанию по автообмену налоговой информацией

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России к концу текущего года завершит первую отчетную кампанию по автоматическому обмену налоговой информацией с другими странами, рассказал глава ведомства Михаил Мишустин.

"Автоматический обмен активирован с 89 юрисдикциями, из них с 70-ю – в 2018 году. Это Кипр, Нидерланды, Британские Виргинские острова, Кайманы, Маврикий, Сейшелы, Люксембург и многие другие офшорные низконалоговые юрисдикции. До конца года завершаем первую отчетную кампанию", — заявил Мишустин в интервью газете Ведомости.

Россия с осени текущего года начала в автоматическом режиме обмениваться информацией о налогоплательщиках с налоговыми органами других стран. "Не могу публично оценивать качество получаемой информации, это налоговая тайна. Но важно, чтобы люди понимали, что обмен начался. Не только по банковским, но и по любым финансовым счетам, договорам, которые предусматривают привлечение денег или других финансовых активов, хранение, управление и инвестирование в интересах клиента", — заявил глава ФНС.

Он напомнил, что до марта 2018 года в России проходит амнистия капитала: граждане могут задекларировать свои зарубежные активы и избежать ответственности и доначисления налогов. Вторая волна амнистии, по его словам, проходит намного активнее первой, которая проходила в 2016 году.

"Очень нас радует, что люди поверили. Признаюсь, что людей волновал вопрос утечек информации. Нет этого! И хочу призвать всех, у кого есть контролируемые иностранные компании или финансовые инструменты внимательно ознакомиться со специальной декларацией на нашем сайте и воспользоваться до марта амнистией. Чтобы привязать к себе актив за рубежом и не рисковать получить претензии налоговых органов", — заявил Мишустин.

Он напомнил, что сейчас для ФНС стали прозрачны многие популярные офшорные юрисдикции. "С учетом информации, которую получили из-за рубежа за прошедшие три года во время проверок доначислено более 65 миллиардов рублей. Еще 24,6 миллиарда рублей – налог на прибыль, полученный после корректировок бизнесом и выплаченный с прибыли КИК", — рассказал он.