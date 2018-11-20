ВОРОНЕЖ, 20 ноя — РИА Новости. ООО "Ю-Глобал Ру" планирует инвестировать 5 миллиардов рублей в строительство в Воронежской области зернового терминала мощностью единовременного хранения до 300 тысяч тонн, сообщает во вторник правительство региона.

Компания "Ю-Глобал Ру" была зарегистрирована в августе 2018 года в городе Гатчина Ленинградской области. Специализируется на оптовой торговле зерном, семенами и кормами для животных. Во вторник, 20 ноября, губернатор Воронежской области Александр Гусев обсудил с директором "Ю-Глобал Ру" Михаилом Михайловым возможности реализации инвестиционного проекта по созданию зернового терминала мощностью единовременного хранения до 300 тысяч тонн на территории Поворинского района. Михайлов проинформировал губернатора об основных показателях планируемого к реализации проекта.

"Объем инвестиций составит 5 миллиардов рублей из собственных средств компании-инвестора. Будет создано 120 рабочих мест. В рамках проекта "Ю-Глобал Ру" планирует построить на одной платформе элеватор, комбикормовый завод, мельницу, животноводческую ферму, комплекс глубокой переработки пшеницы", — говорится в сообщении.

Как отметил Гусев, при реализации проекта необходимо придерживаться комплексного подхода, и отметил заинтересованность областной власти в появлении новых перерабатывающих мощностей на территории региона.

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