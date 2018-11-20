ВОРОНЕЖ, 20 ноя — РИА Новости. ООО "Ю-Глобал Ру" планирует инвестировать 5 миллиардов рублей в строительство в Воронежской области зернового терминала мощностью единовременного хранения до 300 тысяч тонн, сообщает во вторник правительство региона.
"Объем инвестиций составит 5 миллиардов рублей из собственных средств компании-инвестора. Будет создано 120 рабочих мест. В рамках проекта "Ю-Глобал Ру" планирует построить на одной платформе элеватор, комбикормовый завод, мельницу, животноводческую ферму, комплекс глубокой переработки пшеницы", — говорится в сообщении.
Как отметил Гусев, при реализации проекта необходимо придерживаться комплексного подхода, и отметил заинтересованность областной власти в появлении новых перерабатывающих мощностей на территории региона.
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