США намерены оказывать финансовое давление на Россию и Иран за помощь Асаду

ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. США собираются оказывать финансовое давление на Иран и Россию за их усилия по поддержке сирийского президента Башара Асада, заявил глава минфина США Стивен Мнучин.

"Сегодня мы принимаем действия против сложной схемы Ирана и России, которая используется для укрепления режима Асада и создания средств для иранской злонамеренной деятельности. США намерены оказывать финансовое давление на Иран, Россию и других за их усилия по укреплению авторитарного правления Асада, а также намерены подрывать спонсирование иранским режимом террористических организаций", — говорится в заявлении Мнучина.

Во вторник власти США ввели санкции против, как они заявляют, "ирано-российской сети" по поставкам нефти в Сирию. По заявлению представителей американской администрации, Тегеран "с помощью российских компаний посылает нефть в Сирию", таким образом сирийское правительство получает миллионы баррелей нефти из Ирана, а тот — сотни миллионов долларов из Сирии на финансирование Корпуса стражей иранской революции (КСИР), а также на группировок ХАМАС и "Хезболлах".

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против этой страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.