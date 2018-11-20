США опубликовали список судов, которые якобы возили нефть в Сирию

ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. Минфин США опубликовал список из 16 судов, в том числе четырех российских, которые, по его мнению, причастны к поставкам иранской нефти в Сирию в 2016-2018 годах.

В частности, в него вошли суда "Альметьевск", "Трувор" (ранее называлось "Мухалатка"), "Волга" (ранее "Маршал Жуков") и "Язь". По данным сервиса MarineTraffic, это российские суда, других российских судов в списке нет.

Минфин США отмечает, что это не исчерпывающий список судов, к которым могут иметь отношение находящиеся под санкциями люди.

Отдельно оговаривается, что наличие судна в этом списке не означает, что оно однозначно определено как собственность кого-то из санкционного списка.