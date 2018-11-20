ЦБ Ирана через Россию поддерживает поставки нефти в Сирию, утверждают в США

ВАШИНГТОН, 20 ноя — РИА Новости. Высокопоставленный представитель администрации США заявил журналистам, что Центробанк Ирана напрямую вовлечен в перевод крупной суммы в Россию для поддержки поставок нефти в Сирию.

"Центробанк Ирана напрямую вовлечен в перевод огромной суммы средств в Россию для поддержки поставок нефти (президенту Сирии Башару) Асаду", — сказал чиновник.

По его словам, для этого Иран использует компании, которые вовлечены в торговлю товарами для гуманитарных нужд — медицины и так далее. Ранее власти США, которые ввели антииранские санкции, сделали исключение для гуманитарных поставок.

Представитель администрации добавил, что у США "нулевое терпение" по отношению к использованию "полу-гуманитарных организаций для проведения незаконных транзакций". "ЦБ Ирана и другие институты иранского режима и официальные лица продолжают эксплуатировать природные ресурсы для спонсорства терроризма, насилия и кровопролития практически каждый день в Сирии", — заявил он.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против этой страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.