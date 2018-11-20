Татарстан в 2018 году выделил на поддержку МСБ более миллиарда рублей

КАЗАНЬ, 20 ноя — РИА Новости. Татарстан ведёт постоянную работу по поддержке малого и среднего бизнеса, в 2018 году на эти цели выделено свыше 1 миллиарда рублей, заявил президент республики Рустам Минниханов.

"В Татарстане ведется постоянная работа по поддержке бизнеса, создана мощная инфраструктура, оказывается информационная и финансовая помощь. Особое внимание уделяется финансовой поддержке малого и среднего предпринимательства. В текущем году на данные цели из бюджета выделено более 1 миллиарда рублей", — сказал Минниханов на заседании совета по предпринимательству.

Президент Татарстана отметил, что за три года работы совета рассмотрен широкий круг вопросов, поддержано множество инициатив бизнеса, решено большое количество самых разных и сложных вопросов, инициированы изменения в федеральное и республиканское законодательство, регулирующее предпринимательскую деятельность.

По словам Минниханова, создание максимально широких возможностей для реализации бизнес-идей является приоритетной задачей республиканских властей. "Традиционно действуют и востребованы такие инструменты, как выдача микрозаймов, программа "Лизинг-грант", субсидирование процентных ставок, предоставление поручительств по кредитам. В прошлом году совместно с корпорацией МСП создана первая в России "Региональная лизинговая компания", — уточнил он.

Как считает Минниханов, у бизнеса есть ещё много вопросов, большую часть проблем, обсуждаемых на заседаниях совета, приходится поднимать на уровне федеральных министерств и законодателей.

Что касается доступности финансовых ресурсов для бизнеса, исследование делового климата в муниципалитетах Татарстана в 2018 году показало, что одним из сдерживающих факторов роста предпринимательства является нехватка заемных средств: крупные банки не готовы выдавать большие кредиты. По мнению президента Татарстана, государство должно содействовать предпринимателям и брать часть их рисков на себя. Помимо этого, следует организовать образовательные курсы для представителей бизнеса с разъяснением самых разных вопросов, в том числе по доступу к финансовым ресурсам.

Другие новости региона читайте здесь >>