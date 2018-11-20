ОНПЗ купит оборудование для производства морозостойкого дизельного топлива

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Омский НПЗ "Газпром нефти" заключил договор с Ижорскими заводами на изготовление крупногабаритной отпарной колонны для строящейся установки гидроочистки дизельного топлива, сообщает пресс-служба "Газпром нефти".

Новый комплекс производительностью 2,5 миллиона тонн по сырью позволит увеличить выпуск зимних и арктических марок дизельного топлива Евро-5 и заменит две установки предыдущего поколения. Объем инвестиций — 17,5 миллиардов рублей. Проект реализуется в рамках второго этапа программы модернизации ОНПЗ, которую "Газпром нефть" проводит с 2008 года.

Отпарная колонна, которую для Омского НПЗ изготовят специалисты Ижорских заводов, предназначена для финальной очистки, осушки и стабилизации дизельного топлива от водородсодержащих газов. Высота колонны — 37 метров, диаметр 3,6 метра, масса 400 тонн. Колонну доставят на ОНПЗ водным транспортом по Северному морскому пути.

В 2015 году Ижорские заводы уже изготовили для ОНПЗ крупногабаритное оборудование для комплекса глубокой переработки нефти, также строящегося в рамках модернизации предприятия, напомнили в пресс-службе.