В Краснодарском крае пройдет сельскохозяйственная выставка "Югагро"

КРАСНОДАР, 20 ноя — РИА Новости. Участники выставки "Югагро" смогут познакомиться с новыми технологиями повышения рентабельности производства сельхозпродукции, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева.

Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки продукции растениеводства "Югагро" пройдет с 20 по 23 ноября в Краснодаре в выставочном комплексе "Экспоград Юг". Ожидается, что в мероприятии примут участие более 650 компаний из 35 стран. В этом году в выставке впервые примут участие более 390 компаний из России. Общая площадь экспозиции превышает 65 тысяч квадратных метров.

"Аграрии, участвующие в мероприятии, смогут познакомиться с новыми технологиями для повышения рентабельности производства сельхозпродукции", — говорится в сообщении. Уточняется, что в день открытия выставки состоится конференция "Цифровая индустрия на службе у агропромышленного комплекса России".

"Это в первую очередь отличная возможность как для представителей крупных агропредприятий, так и для фермеров познакомиться с последними разработками в сельхозмашиностроении, подобрать для себя что-то новое и приобрести по выгодной цене", – приводятся в сообщении слова губернатора.

Глава региона добавил, что с каждым годом на выставке появляется все больше российской техники, в том числе кубанских производителей. "В этом году будут представлены 100 наших компаний, 21 из них будут объединены в единый кластер "Сделано на Кубани". Это говорит о том, что наша техника – достойный конкурент иностранным компаниям", – отметил Кондратьев.

Главными темами деловой программы станут инновационные технологии в АПК и повышение рентабельности производства сельхозпродукции. Представители органов государственной власти, консалтинговых компаний и инновационных центров представят текущую ситуацию по уровню цифровизации в АПК, планы развития цифровизации на государственном уровне.

"Югагро" проводится при поддержке минсельхоза РФ, администрации Краснодарского края, министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона, администрации кубанской столицы.

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