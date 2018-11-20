В Госдуме призвали совершенствовать ГОСТы колбасы

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Необходимо совершенствовать ГОСТы колбасных изделий, контролировать наличие в ней канцерогенов и запретить производство этих продуктов по технической документации самих производителей, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

В понедельник газета "Известия" написала, что экспертный совет при правительстве РФ в отзыве на программу по "укреплению общественного здоровья" предложил ввести акцизы на продукты переработки красного мяса, который может составить более 160 рублей на 1 килограмм. По данным Минтруда, предложение уже поступило в их министерство и направлено также в Минздрав. Но позднее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что министерство не предлагало вводить акцизы на продукты переработки красного мяса, в частности, колбасу, но рекомендует не злоупотреблять ими. При этом против инициативы ввести акциз выступил Минсельхоз, Минфин РФ также заявил, что не считает идею введения акциза на переработанные мясопродукты целесообразной и в достаточной степени проработанной.

"По данным Росстандарта, сейчас больше 40% продаваемой колбасы производится не по ГОСТу, а по собственной технической документации изготовителя. При этом согласование этих "рецептов" или экспертиза документации не требуется, чем могут пользоваться недобросовестные производители. Вот с чем нужно работать. Нужно повышать качество продукции, прививать потребителю привычки здорового питания, а не вводить акцизы в надежде на то, что население само откажется от колбасы из-за роста цен", — сказал Огуль РИА Новости.

Он также отметил, что авторы идеи введения акцизов на колбасу ссылаются на исследование британских ученых, в котором говорится, что канцерогеном среднего уровня опасности является переработанное красное мясо. "Ну так давайте работать над качеством этой продукции, контролировать наличие в ней канцерогенов", — заключил парламентарий.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в свою очередь отметил, что он является "горячим сторонником" повышения акцизов на алкоголь и табак.

"Я горячий сторонник жесткого повышения акцизов на алкоголь и табак, но мне всегда говорят: "Надо все делать взвешенно, а вдруг начнутся фальсификаты". А почему же здесь мы в этой чувствительной области… предпринимаем такую вот залихватскую, безапелляционную атаку?" — сказал Онищенко, добавив, что для обсуждения этого вопроса необходимо привлечь экспертов в области питания. —0-