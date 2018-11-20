В Госдуме призвали совершенствовать ГОСТы колбасы

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Необходимо совершенствовать ГОСТы колбасных изделий, контролировать наличие в ней канцерогенов и запретить производство этих продуктов по технической документации самих производителей, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.
"По данным Росстандарта, сейчас больше 40% продаваемой колбасы производится не по ГОСТу, а по собственной технической документации изготовителя. При этом согласование этих "рецептов" или экспертиза документации не требуется, чем могут пользоваться недобросовестные производители. Вот с чем нужно работать. Нужно повышать качество продукции, прививать потребителю привычки здорового питания, а не вводить акцизы в надежде на то, что население само откажется от колбасы из-за роста цен", — сказал Огуль РИА Новости.
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в свою очередь отметил, что он является "горячим сторонником" повышения акцизов на алкоголь и табак.
"Я горячий сторонник жесткого повышения акцизов на алкоголь и табак, но мне всегда говорят: "Надо все делать взвешенно, а вдруг начнутся фальсификаты". А почему же здесь мы в этой чувствительной области… предпринимаем такую вот залихватскую, безапелляционную атаку?" — сказал Онищенко, добавив, что для обсуждения этого вопроса необходимо привлечь экспертов в области питания. —0-