Совет Pharmexcil изучит возможности размещения фармпроизводств в Татарстане

КАЗАНЬ, 20 ноя — РИА Новости. Индийский совет по продвижению фармацевтического экспорта Pharmexcil рассматривает возможности локализации одного из производств фармпрепаратов в Татарстане, сообщил гендиректор Pharmexcil Удая Бхаскар.

"Сегодня мы услышали, что будет оказана поддержка с предоставлением соответствующей инфраструктуры, соответствующих режимов при вхождении на этот рынок. Те области, которые мы рассматриваем, — это либо локализация, размещение здесь своего производства, либо какое-то контрактное производство с местным партнером", — сказал Бхаскар журналистам в ходе татарстанско-индийского биофармацевтического форума.

"Если говорить о нашем визите в Татарстан, здесь, конечно, две цели: посмотреть, как можно упростить регуляторику, что можно сделать для этого, и выход на российский рынок через площадки, которые расположены в Татарстане", — уточнил он, отметив, что Татарстан импонирует индийским партнерам своей готовностью к сотрудничеству.

Бхаскар напомнил, что Индия экспортирует лекарства в РФ на 500 миллионов долларов в год. Целью совета по продвижению фармацевтических продуктов Индии, в который входит 3,5 тысячи компаний, является, по его словам, вывод индийских компаний на российский рынок и привлечение индийских инвестиций.

"Мы уже тесно сотрудничаем с Pharmexcil, … но это первый опыт в масштабах РФ, когда Индия и регионы проводят такой масштабный, представительный форум. Все варианты сотрудничества мы обозначили. Это и сотрудничество в рамках возможной локализации производства, это сотрудничество в научно-образовательной сфере, в области обмена компетенциями, в сфере производства и продвижения препаратов на рынок, отдельное направление, которое мы рассматриваем, — вопрос применения аюрведы", — сказал замминистра промышленности и торговли Татарстана Алексей Савельчев.

По его словам, тренды, которые сформированы сейчас в РФ, направлены на углубление локализации производства в стране. Поэтому индийская сторона, осознавая, что дальше оставаться на рынке можно только при локализации, пригласила к диалогу компании, которые рассматривают сейчас этот вопрос. Участникам форума были презентованы фармпредприятия республики, с которыми может быть налажено сотрудничество, а также площадки для размещения заводов, в том числе ТОСЭР Набережные Челны и Зеленодольск.

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