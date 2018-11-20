Центробанк сделал прогноз по инфляции в России в этом году

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Инфляция в РФ по итогам текущего года будет в прогнозном диапазоне 3,8-4,2%, ориентироваться нужно на середину диапазона, заявил глава департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов в кулуарах Финансового форума России, организованного газетой "Ведомости".

"Прогноз остается от 3,8 до 4,2%. … Давайте ориентироваться на середину (диапазона — ред.)", — сказал он журналистам. Морозов отметил, что за последнюю неделю рост цен ускорился и в настоящее время годовая инфляция составляет 3,7%.

Глава департамента также указал, что в настоящее время уже начался традиционный период более высоких цен. "Мы уже вошли в период сезонно более высоких цен, в ноябре-декабре цены растут типично быстрее", — подчеркнул он.

Банк России прогнозирует инфляцию в РФ в 2018 году на уровне 3,8-4,2%. Целевое значение ЦБ по инфляции в РФ составляет 4%. Директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин ранее сообщал, что регулятор ожидает инфляцию в РФ по итогам 2018 года в нижней половине диапазона 3,8-4,2%.

По данным Росстата, в октябре инфляция в РФ ускорилась до 0,4% с 0,2% в сентябре, а годовом выражении — до 3,5% с 3,4%.