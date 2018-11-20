Центробанк сделал прогноз по инфляции в России в этом году

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Инфляция в РФ по итогам текущего года будет в прогнозном диапазоне 3,8-4,2%, ориентироваться нужно на середину диапазона, заявил глава департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов в кулуарах Финансового форума России, организованного газетой "Ведомости".
Глава департамента также указал, что в настоящее время уже начался традиционный период более высоких цен. "Мы уже вошли в период сезонно более высоких цен, в ноябре-декабре цены растут типично быстрее", — подчеркнул он.
По данным Росстата, в октябре инфляция в РФ ускорилась до 0,4% с 0,2% в сентябре, а годовом выражении — до 3,5% с 3,4%.