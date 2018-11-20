В Крыму рассказали об инвесторах из США и стран Евросоюза на полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости. Инвесторы из США и стран ЕС реализуют свои бизнес-проекты в Крыму, но их имена не раскрываются из-за санкционного режима, заявил первый заместитель министра экономического развития республики Андрей Кулик.

"Это представители европейских стран, Италия, Германия, восточной Европы. Есть и представители из Соединенных Штатов Америки. Не все они хотели бы, чтобы афишировали их имена из-за санкционного режима", — сказал Кулик журналистам.

По его словам, инвестиционные проекты в Крыму, как правило, успешны.

"Примеров тому множество. Это сельское хозяйство, ресторанное дело и гостиничный бизнес, переработка продуктов питания", — сказал замминистра.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. В июле 2014 года Евросоюз и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов экономики. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>