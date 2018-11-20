В ЦАГИ отобрали три компоновки сверхзвукового лайнера

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Три компоновки перспективного сверхзвукового пассажирского самолета отобраны и будут представлены общественности в ближайшее время, сообщил журналистам во вторник генеральный директор ФГУП "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ЦАГИ) Кирилл Сыпало.
Президент России Владимир Путин в январе предложил сделать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе стратегического ракетоносца Ту-160. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) после этого сообщила, что ведет работу над сверхзвуковым пассажирским самолетом, в котором могут быть применены наработки и технологии, использующиеся в Ту-160.
В сентябре в компании "Туполев" (входит в ОАК) рассказали РИА Новости, что предпроектные работы по перспективному сверхзвуковому пассажирскому самолету сейчас на стадии завершения, есть предварительное понимание по цене и характеристикам. Собеседник агентства тогда уточнил, что в ходе дальнейших работ предполагается совместно с ведущими институтами завершить исследования по способам снижения звукового воздействия, провести соответствующие эксперименты, а также построить экспериментальный самолет-демонстратор для предварительных летных испытаний.