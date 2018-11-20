В ЦАГИ отобрали три компоновки сверхзвукового лайнера

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Три компоновки перспективного сверхзвукового пассажирского самолета отобраны и будут представлены общественности в ближайшее время, сообщил журналистам во вторник генеральный директор ФГУП "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского" (ЦАГИ) Кирилл Сыпало.

"Есть работа по созданию сверхзвуковых самолетов на базе тех технологий, которые уже были реализованы в проекте Ту-144 и в проекте дальних стратегических бомбардировщиков Ту-160. Вместе с "Туполевым" идет активная работа. Отобраны три компоновки, я думаю, в ближайшее время мы сможем их представить на выставках", — сказал Сыпало.

Президент России Владимир Путин в январе предложил сделать гражданскую версию сверхзвукового самолета на базе стратегического ракетоносца Ту-160. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) после этого сообщила, что ведет работу над сверхзвуковым пассажирским самолетом, в котором могут быть применены наработки и технологии, использующиеся в Ту-160.

В сентябре в компании "Туполев" (входит в ОАК) рассказали РИА Новости, что предпроектные работы по перспективному сверхзвуковому пассажирскому самолету сейчас на стадии завершения, есть предварительное понимание по цене и характеристикам. Собеседник агентства тогда уточнил, что в ходе дальнейших работ предполагается совместно с ведущими институтами завершить исследования по способам снижения звукового воздействия, провести соответствующие эксперименты, а также построить экспериментальный самолет-демонстратор для предварительных летных испытаний.