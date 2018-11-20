В Вилючинске на Камчатке построят новое жилье

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 ноя — РИА Новости. Более 232 миллионов рублей выделят власти Камчатки на строительство нового комплекса многоквартирных жилых домов в городе Вилючинске, первую очередь планируют сдать уже к декабрю 2019 года, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Часть участка, на котором предусмотрено строительство, примыкает к лесу, поэтому на первом этапе предстоит убрать деревья на площади в 26 тысяч квадратных метров. По проекту в составе первой очереди микрорайона предусмотрено строительство трех домов: один на 30 квартир и два — на 60 квартир. На их возведение из краевого бюджета выделено 222,5 миллиона рублей, а из федерального — 10 миллионов рублей", — цитирует пресс-служба слова и.о. министра строительства Камчатки Андрея Дегодьева.

Новое жилье в Вилючинске построят по госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" и подпрограммы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Камчатском крае". Бесплатные квартиры в порядке очереди получат участники программы переселения из аварийного жилищного фонда.

Кроме того, по госпрограмме запланировано строительство жилого комплекса в городе Елизово. Возведение двух 45-квартирных девятиэтажных домов завершится в декабре 2020 года.

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