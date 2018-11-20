В Вилючинске на Камчатке построят новое жилье

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 ноя — РИА Новости. Более 232 миллионов рублей выделят власти Камчатки на строительство нового комплекса многоквартирных жилых домов в городе Вилючинске, первую очередь планируют сдать уже к декабрю 2019 года, сообщает пресс-служба правительства региона.
Новое жилье в Вилючинске построят по госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края" и подпрограммы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в Камчатском крае". Бесплатные квартиры в порядке очереди получат участники программы переселения из аварийного жилищного фонда.
Кроме того, по госпрограмме запланировано строительство жилого комплекса в городе Елизово. Возведение двух 45-квартирных девятиэтажных домов завершится в декабре 2020 года.